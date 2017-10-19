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11:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водолаз уехал на подводную рыбалку и пропал без вести в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: IrkutskMedia.ru

Александр Лончаков 1973 года рождения уехал на «Жигулях» на подводную рыбалку в сторону плотины ГЭС в Иркутске и пропал без вести. В настоящее время правоохранители разыскивают пропавшего мужчину. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

18 октября в полицию поступило сообщение от близкого родственника разыскиваемого, который заявил, что около полуночи его брат отправился на своем автомобиле в сторону плотины ГЭС и не вернулся. Знакомым пропавший рассказал, что поехал на подводную рыбалку, после чего больше не выходил на связь.

«На вид мужчине 42−45 лет, рост 182 см, крепкое телосложение, европейский тип лица, русые волосы, есть теменная залысина. При себе имел гидрокостюм», — отметили в ведомстве.

Жителей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Лончакова, просят сообщить по телефонам: 8 (3952) 21−68−05, 8 (3952) 35−01−01, 8 (3952) 35−64−10 или 02.

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