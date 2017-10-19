Казахстанский конокрад прятался в Екатеринбурге 14 лет
Вместе с женой и тремя детьми.
Вместе с женой и тремя детьми.
В Екатеринбурге задержали казахстанского конокрада, который находился в розыске 14 лет. По сообщению департамента внутренних дел Костанайской области, зимой 2002 года в поселке Майколь двое мужчин украли из частного подворья лошадь и корову. Через несколько дней злоумышленники похитили еще одного коня.
Суд назначил преступникам условные сроки, однако после передумал и ужесточил наказание.
14 лет он вместе с женой и тремя детьми нелегально прятался в России, работал на стройке и не регистрировался нигде. Поймали казахстанца в очередной съемной квартире в Екатеринбурге при содействии городской полиции.
В ближайшее время мужчину ждет экстрадиция в Костанай.