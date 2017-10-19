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11:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Казахстанский конокрад прятался в Екатеринбурге 14 лет

Вместе с женой и тремя детьми.

В Екатеринбурге задержали казахстанского конокрада, который находился в розыске 14 лет. По сообщению департамента внутренних дел Костанайской области, зимой 2002 года в поселке Майколь двое мужчин украли из частного подворья лошадь и корову. Через несколько дней злоумышленники похитили еще одного коня.

Суд назначил преступникам условные сроки, однако после передумал и ужесточил наказание. Из-за этого один из осужденных и решил сбежать в Россию, передает «Уралинформбюро».

14 лет он вместе с женой и тремя детьми нелегально прятался в России, работал на стройке и не регистрировался нигде. Поймали казахстанца в очередной съемной квартире в Екатеринбурге при содействии городской полиции.

В ближайшее время мужчину ждет экстрадиция в Костанай.

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Казахстанский конокрад прятался в Екатеринбурге 14 лет
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