Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Ростова

Убийство было совершено 13 октября 2017 года около 23.50 на остановке комплексе по улице Московской.

Неизвестный ударил потерпевшего ножом в шею, отчего тот скончался в автомобиле «скорой помощи».

В ходе следственных и оперативных мероприятий по подозрению в преступлении задержан 36-летний бездомный, который ранее был судим за убийство и разбойное нападение.