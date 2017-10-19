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15:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Ростова

Подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины в центре Ростова задержали донские правоохранители, сообщает региональное следственное управление СКР.

Убийство было совершено 13 октября 2017 года около 23.50 на остановке комплексе по улице Московской.

Неизвестный ударил потерпевшего ножом в шею, отчего тот скончался в автомобиле «скорой помощи».

В ходе следственных и оперативных мероприятий по подозрению в преступлении задержан 36-летний бездомный, который ранее был судим за убийство и разбойное нападение.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил потерпевшего, с которым познакомился незадолго до инцидента, в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя.

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