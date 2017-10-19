Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Ростова
Подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины в центре Ростова задержали донские правоохранители, сообщает региональное следственное управление СКР.
Подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины в центре Ростова задержали донские правоохранители, сообщает региональное следственное управление СКР.
Убийство было совершено 13 октября 2017 года около 23.50 на остановке комплексе по улице Московской.
Неизвестный ударил потерпевшего ножом в шею, отчего тот скончался в автомобиле «скорой помощи».
В ходе следственных и оперативных мероприятий по подозрению в преступлении задержан 36-летний бездомный, который ранее был судим за убийство и разбойное нападение.
Сообщается, что подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил потерпевшего, с которым познакомился незадолго до инцидента, в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя.