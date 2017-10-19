В Казани ищут очевидцев ДТП на улицах Бигичева и Ноксинский спуск

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 17.15 напротив дома № 17 по ул. Бигичева был совершен наезд на 57-летнюю женщину. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ с места происшествия скрылся. В результате ДТП пенсионерка получила ушибы левого бедра и левого плечевого сустава.

В это же время на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 1 по ул. Ноксинский спуск был совершен наезд на 17-летнюю девушку. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ с места происшествия скрылся. В результате ДТП школьница получила ушиб левой голени и мягких тканей левого плеча.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.