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11:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ищут очевидцев ДТП на улицах Бигичева и Ноксинский спуск

(Город Казань KZN.RU, 19 октября). В Казани ищут очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших 17 октября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 17.15 напротив дома № 17 по ул. Бигичева был совершен наезд на 57-летнюю женщину. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ с места происшествия скрылся. В результате ДТП пенсионерка получила ушибы левого бедра и левого плечевого сустава.

В это же время на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 1 по ул. Ноксинский спуск был совершен наезд на 17-летнюю девушку. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ с места происшествия скрылся. В результате ДТП школьница получила ушиб левой голени и мягких тканей левого плеча.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 152 ДТП, из них 9 происшествий с пострадавшими.

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В Казани ищут очевидцев ДТП на улицах Бигичева и Ноксинский спуск
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