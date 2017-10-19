Громкое дело о наркоторговле в Молдове: подозреваемых свыше 70 человек

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, двенадцать человек в возрасте от 20 до 46 лет задержаны по итогам спецоперации по подозрению в незаконной продаже наркотиков.

Правоохранительные органы провели около ста обысков в 26 районах республики на протяжении двух дней подряд. По данному делу также проходят еще 62 человека. В их отношении, как отметили в пресс-службе Генинспектората полиции, собраны доказательства. Также сообщается, что по итогам обысков по их месту жительства обнаружены наркотики.

«В результате обысков изъято более 14 килограммов марихуаны, а также конопля, мак, гашиш, героин, амфетамин, метамфетамин, психотропные таблетки, прекурсоры для производства наркотиков на общую сумму в 2,5 миллиона леев. Также в районе Яловены и Унгены выявлены и ликвидированы две лаборатории по производству наркотиков» — сообщили в Генинспекторате полиции.

Также правоохранители выявили и изъяли семь пистолетов, револьвер, три охотничьих ружья, пневматическую винтовку с оптическим прицелом, автомат AK-47 калибра 7,62, патроны, хранившиеся незаконно.