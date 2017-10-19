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11:46 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области мужчина хранил в сарае почти 730 граммов марихуаны

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Полицейские из Лискинского района получили данные, что 29-летний безработный из села Давыдовка хранит наркотики.

Стражи порядка нагрянули к нему с обыском. При осмотре сарая они действительно нашли 727, 45 грамма подозрительного вещества. Его отправили на исследование. Экспертиза показала, что это была марихуана. Такой объем наркотика считается крупным размером.

«Подозреваемый признался, что летом нашел на берегу реки Хворостань дикорастущую коноплю, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Он её сорвал и высушил, планируя потом использовать для себя».

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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