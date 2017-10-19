Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Милонов попросил запретить один из западных праздников
В России изменится валютное законодательство
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Восьмикилометровую пробку на границе Казахстана и Кыргызстана сняли с дрона

Колонну из автомобилей, растянувшуюся на восемь километров на кыргызской стороне, сняли с воздуха.

Проблемы с пересечением кыргызско-казахстанской границы возникли 10 октября: на ряде КПП наблюдались огромные автомобильные пробки и очереди.

Помимо этого, Казахстан усилил ветконтроль пищевой продукции из Кыргызстана, ввел запрет на импорт продукции пяти молокозаводов КР из-за нарушения фитосанитарных норм, а также пресек завоз крупной партии фруктов, в которых нашли карантинных вредителей.

В среду 18 октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вылетел в Астану, попросив о встрече казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева.

В ходе встречи главы правительств договорились с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Автобус загорелся на трассе в Жезказгане, два человека получили ожоги
Получивший сильнейшие ожоги ребенок скончался в Костанае
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь