Восьмикилометровую пробку на границе Казахстана и Кыргызстана сняли с дрона
Колонну из автомобилей, растянувшуюся на восемь километров на кыргызской стороне, сняли с воздуха.
Колонну из автомобилей, растянувшуюся на восемь километров на кыргызской стороне, сняли с воздуха.
Проблемы с пересечением
Помимо этого, Казахстан усилил ветконтроль пищевой продукции из Кыргызстана, ввел запрет на импорт продукции пяти молокозаводов КР
В среду 18 октября
В ходе встречи главы правительств договорились с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения