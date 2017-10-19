Восьмикилометровую пробку на границе Казахстана и Кыргызстана сняли с дрона

Проблемы с пересечением кыргызско-казахстанской границы возникли 10 октября: на ряде КПП наблюдались огромные автомобильные пробки и очереди.

Помимо этого, Казахстан усилил ветконтроль пищевой продукции из Кыргызстана, ввел запрет на импорт продукции пяти молокозаводов КР из-за нарушения фитосанитарных норм, а также пресек завоз крупной партии фруктов, в которых нашли карантинных вредителей.

В среду 18 октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вылетел в Астану, попросив о встрече казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева.