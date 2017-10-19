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11:55 (мск), источник: Вести Сочи

Разыскивавшийся в Узбекистане мужчина скрывался в Сочи

В селе Веселое, которое находится в пограничной зоне Сочи, пограничники задержали жителя Узбекистана.

Источник: Вести Сочи

Необходимого пропуска при себе у него не оказалось. Позже выяснилось, что 31-летнего мужчину разыскивают на родине за совершение двух преступлений — развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица и вымогательства.

Скрывавшийся в России около полутора лет иностранец пытался найти работу в Сочи. Однако вместо желанного трудоустройства он получил штраф, и вскоре будет выдворен из страны. Для исполнения приговора суда мужчину направили в Центр временного содержания иностранных граждан. В Узбекистане его уже ждут сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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