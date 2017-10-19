Директора воронежской школы охранников осудят за подкуп
Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.
Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.
Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении директора школы охранников. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, сообщила
По версии следователей, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования договорился с двумя мужчинами. Директор выдал им свидетельства о прохождении курсов по подготовке охранников шестого разряда и документы о присвоении квалификации без посещения занятий. По этим бумагам воронежцы устроились работать в частные охранные предприятия в Москве. За свои услуги директор школы получил 30 тыс. рублей.
На предварительном следствии руководитель курсов признал вину. Дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) передали в Коминтерновский райсуд. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы или до 3 млн рублей штрафа.