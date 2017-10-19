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13:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Директора воронежской школы охранников осудят за подкуп

Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении директора школы охранников. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 19 октября.

По версии следователей, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования договорился с двумя мужчинами. Директор выдал им свидетельства о прохождении курсов по подготовке охранников шестого разряда и документы о присвоении квалификации без посещения занятий. По этим бумагам воронежцы устроились работать в частные охранные предприятия в Москве. За свои услуги директор школы получил 30 тыс. рублей.

На предварительном следствии руководитель курсов признал вину. Дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) передали в Коминтерновский райсуд. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы или до 3 млн рублей штрафа.

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