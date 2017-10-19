Директора воронежской школы охранников осудят за подкуп

По версии следователей, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования договорился с двумя мужчинами. Директор выдал им свидетельства о прохождении курсов по подготовке охранников шестого разряда и документы о присвоении квалификации без посещения занятий. По этим бумагам воронежцы устроились работать в частные охранные предприятия в Москве. За свои услуги директор школы получил 30 тыс. рублей.