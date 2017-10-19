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12:08 (мск), источник: Newslab.ru

Во втором роддоме Красноярска умер младенец

Родственники обвиняют в этом врачей и подали жалобу в следственное управление.

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденного в красноярском роддоме. Информацию о проверке подтвердили Newslab.ru в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Беременность у молодой матери проходила сложно — женщина несколько раз ложилась в больницу на сохранение. Как рассказала в эфире красноярской телекомпании ее родственница, когда пришло время рожать, роженице заявили, что кесарево сечение делать не планируется. Мальчик родился доношенным, но очень слабым — его состояние врачи оценили на 1 балл по шкале Апгар. По этой шкале состояние новорожденных оценивается от 0 до 2 баллов по пяти основным показателям — окраска кожных покровов, частота сердечных сокращений, рефлекторная возбудимость, мышечный тонус и дыхание. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но он не выжил.

Информацию о смерти младенца подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения края. По их данным произошло это в начале октября в Красноярском межрайонном роддоме № 2. В медицинском учреждении сейчас проходит внутренняя проверка. Кроме этого, после жалобы от родственников, в ситуации разбираются представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

«Это ЧП для родильного дома. После того, как происходит подобный случай, сразу назначается служебная проверка. Были привлечены внешние эксперты, берутся объяснительные с сотрудников. После этого будут вынесены соответствующие решения организационного характера. Прошла у нас беседа с родственниками. Мы им объяснили наши дальнейшие действия», — пояснила главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 2 Елена Царюк.

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