Во втором роддоме Красноярска умер младенец

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденного в красноярском роддоме. Информацию о проверке подтвердили Newslab.ru в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Беременность у молодой матери проходила сложно — женщина несколько раз ложилась в больницу на сохранение. Как рассказала в эфире красноярской телекомпании ее родственница, когда пришло время рожать, роженице заявили, что кесарево сечение делать не планируется. Мальчик родился доношенным, но очень слабым — его состояние врачи оценили на 1 балл по шкале Апгар. По этой шкале состояние новорожденных оценивается от 0 до 2 баллов по пяти основным показателям — окраска кожных покровов, частота сердечных сокращений, рефлекторная возбудимость, мышечный тонус и дыхание. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но он не выжил.

Информацию о смерти младенца подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения края. По их данным произошло это в начале октября в Красноярском межрайонном роддоме № 2. В медицинском учреждении сейчас проходит внутренняя проверка. Кроме этого, после жалобы от родственников, в ситуации разбираются представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.