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15:16 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде доцента вуза будут судить за взяточничество и служебный подлог

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры «Химия» одного из Волгоградских вузов.

Источник: РИАЦ

По данным следствия, начиная с 2016 года, доцент организовал себе дополнительный заработок прямо в стенах образовательного учреждения за денежные вознаграждения от студентов он вносил в их зачетные книжки ложные сведения о якобы успешно сданных ими экзаменах, не проверяя уровень знаний учащихся. Размер взяток варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а общая сумма дохода предприимчивого работника системы образования составила около 75 тысяч рублей.

Преступная деятельность педагога была пресечена в феврале 2017 года -при получении денег он был задержан оперативными сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Ворошиловского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

— На стадии расследования свою вину обвиняемый полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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