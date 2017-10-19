В Волгограде доцента вуза будут судить за взяточничество и служебный подлог

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По данным следствия, начиная с 2016 года, доцент организовал себе дополнительный заработок прямо в стенах образовательного учреждения за денежные вознаграждения от студентов он вносил в их зачетные книжки ложные сведения о якобы успешно сданных ими экзаменах, не проверяя уровень знаний учащихся. Размер взяток варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а общая сумма дохода предприимчивого работника системы образования составила около 75 тысяч рублей.

Преступная деятельность педагога была пресечена в феврале 2017 года -при получении денег он был задержан оперативными сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Ворошиловского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.