УМВД: В Калининграде таксист разбил смартфон клиентки, которая громко разговаривала в салоне

Проверкой по заявлению женщины занялись участковые уполномоченные полиции. Они опросили заявительницу, назначили проведение необходимых экспертиз, подтвердивших размер причинённого ущерба, а также установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Калининградской области, который пользовался автомобилем по договору аренды для того чтобы заниматься частным извозом.

Как выяснили полицейские, 29 сентября таксист вёз группу клиентов, однако во время движения ему не понравилось, что женщины слишком громко разговаривают в салоне. После того как на просьбу прекратить шуметь они ответили отказом, мужчина остановил автомобиль и стал требовать от пассажирок покинуть салон. В ответ одна из женщин стала снимать действия водителя на мобильный телефон, но мужчина выхватил у неё из рук гаджет и разбил его о землю, после чего уехал, оставив клиентов на обочине.