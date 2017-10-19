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15:17 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде таксист разбил смартфон клиентки, которая громко разговаривала в салоне

В Калининграде участковые уполномоченные полиции установили причастность таксиста к умышленному повреждению имущества клиента. Инцидент произошёл 29 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 29-летней местной жительницы о совершённых в отношении неё противоправных действиях. Как сообщила потерпевшая, во время внезапно возникшего конфликта незнакомый мужчина, занимающийся частным извозом, разбил её смартфон. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Проверкой по заявлению женщины занялись участковые уполномоченные полиции. Они опросили заявительницу, назначили проведение необходимых экспертиз, подтвердивших размер причинённого ущерба, а также установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Калининградской области, который пользовался автомобилем по договору аренды для того чтобы заниматься частным извозом.

Как выяснили полицейские, 29 сентября таксист вёз группу клиентов, однако во время движения ему не понравилось, что женщины слишком громко разговаривают в салоне. После того как на просьбу прекратить шуметь они ответили отказом, мужчина остановил автомобиль и стал требовать от пассажирок покинуть салон. В ответ одна из женщин стала снимать действия водителя на мобильный телефон, но мужчина выхватил у неё из рук гаджет и разбил его о землю, после чего уехал, оставив клиентов на обочине.

В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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