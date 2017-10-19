Смертельное ДТП в Новополоцке: у погибшего водителя было 45 нарушений

Источник: Sputnik.by

27-летний местный житель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, возле дома номер 12 по улице Слободской не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где около 20:00 скончался. Кроме того в медицинское учреждение была доставлена его пассажирка 1966 года рождения, местная жительница. Ей оказана медицинская помощь, она не госпитализирована», — рассказала Сахарова.

В рейсовом автобусе ехали десять человек. Водитель и пассажиры не пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, это «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель человека».