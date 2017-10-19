В смерти пенсионера, которого врачи пешком отправили из одной больницы в другую, следователи не нашли криминала

Напомним, Петр Костюк направлялся в больницу, при себе у него был паспорт, а мобильник он забыл дома. Обратно мужчина так и не вернулся.

Родственники написали заявление в полицию и смогли найти людей, благодаря которым восстановили примерную картину произошедшего: мужчина по дороге в больницу попал под машину, ему вызвали «скорую помощь», которая доставила пенсионера в больницу им. Пирогова, где компьютерная томограмма показала перелом челюсти. Далее врачи отправили пациента в больницу им. Середавина своим ходом. До медучреждения Петр Костюк не добрался. Его тело было нашли лишь 4 сентября в овраге в пос. Управленческий, где он когда-то проживал с женой.

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела, чтобы выяснить, не была ли смерть Костюка криминальной. Также силовики решили проверить персонал больницы им. Пирогова на предмет халатности.