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13:35 (мск), источник: Volga News

В смерти пенсионера, которого врачи пешком отправили из одной больницы в другую, следователи не нашли криминала

В Самаре окончена доследственная проверка по факту обнаружения тела 77-летнего пенсионера, который пропал еще 7 августа.

Напомним, Петр Костюк направлялся в больницу, при себе у него был паспорт, а мобильник он забыл дома. Обратно мужчина так и не вернулся.

Родственники написали заявление в полицию и смогли найти людей, благодаря которым восстановили примерную картину произошедшего: мужчина по дороге в больницу попал под машину, ему вызвали «скорую помощь», которая доставила пенсионера в больницу им. Пирогова, где компьютерная томограмма показала перелом челюсти. Далее врачи отправили пациента в больницу им. Середавина своим ходом. До медучреждения Петр Костюк не добрался. Его тело было нашли лишь 4 сентября в овраге в пос. Управленческий, где он когда-то проживал с женой.

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела, чтобы выяснить, не была ли смерть Костюка криминальной. Также силовики решили проверить персонал больницы им. Пирогова на предмет халатности.

Процессуальное решение по поводу оценки действий медиков пока не принято. Смерть же пенсионера признали некриминальной. Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, ведомство вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Костюка.

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