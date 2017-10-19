Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Эксперты выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:20 (мск), источник: Kazinform

Разыскиваемого в течение 14 лет костанайца задержали в России

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Костаная совместно с российскими коллегами задержали преступника, который 14 лет находился в розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Как оказалось, 40-летний разыскиваемый был задержан 11 октября в ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в Екатеринбурге (Российская Федерация). Мужчина числился в поиске с 2003 года.

«Он находился в розыске за совершение двух краж скота в Костанайском районе. Преступления он совершал вместе со своим подельником еще зимой 2002 года. Одна из краж была зарегистрирована в поселке Майколь Костанайского района. Из частного подворья они похитили лошадь и корову. Спустя несколько дней они совершили кражу лошади в поселке Ударник», — разъяснили в ДВД.

После совершения преступлений подозреваемые были установлены, осуждены условно. Однако после суд отменил данное решение и заменил условное наказание на реальный срок. Именно после этого один из подозреваемых решил бежать из Казахстана.

«Полицейские вели поиски ровно 14 лет. Все это время он вместе с супругой и тремя детьми скрывался на территории Российской Федерации. На учете нигде не стоял, трудоустраивался на строительные работы нелегально», — сообщили в ведомстве.

Задержали беглого скотокрада в очередной съемной квартире, которую он не раз сменил за 14 лет. В настоящее время он задержан полицией Екатеринбурга и в ближайшее время будет экстрадирован в Костанай.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Алматы горят складские помещения и офис «КазТрансГаза»
Подельники Аблязова добровольно вернулись в Казахстан - Нацбюро
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Яровая предложила ужесточить наказание для педофилов
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь