Разыскиваемого в течение 14 лет костанайца задержали в России

Как оказалось, 40-летний разыскиваемый был задержан 11 октября в ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в Екатеринбурге (Российская Федерация). Мужчина числился в поиске с 2003 года.

«Он находился в розыске за совершение двух краж скота в Костанайском районе. Преступления он совершал вместе со своим подельником еще зимой 2002 года. Одна из краж была зарегистрирована в поселке Майколь Костанайского района. Из частного подворья они похитили лошадь и корову. Спустя несколько дней они совершили кражу лошади в поселке Ударник», — разъяснили в ДВД.

После совершения преступлений подозреваемые были установлены, осуждены условно. Однако после суд отменил данное решение и заменил условное наказание на реальный срок. Именно после этого один из подозреваемых решил бежать из Казахстана.

«Полицейские вели поиски ровно 14 лет. Все это время он вместе с супругой и тремя детьми скрывался на территории Российской Федерации. На учете нигде не стоял, трудоустраивался на строительные работы нелегально», — сообщили в ведомстве.