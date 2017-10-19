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13:10 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте милиционеры нашли в «Нексии» более 3,5 кг марихуаны

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Ташкенте милиционеры нашли более 3,5 кг марихуаны у владельца автомобиля марки «Нексия», сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Источник: Sputnik

На мужчину 1973 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 часть 2 пункт «а» УК Республики Узбекистан (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере).

Предварительное следствие продолжается и проверяется его причастность к другим преступлениям.

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