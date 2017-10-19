Терминал для оплаты пытались похитить из кинотеатра в Иркутске
В Иркутске из здания кинотеатра прямо в разгар рабочего дня пытались похитить… терминал для оплаты. Но реализовать свой план им не удалось.
В Иркутске из здания кинотеатра прямо в разгар рабочего дня пытались похитить… терминал для оплаты. Но реализовать свой план им не удалось.
Хотя они проделали большую работу. Даже не постеснявшись посетителей, которые и стали очевидцами, двое мужчин демонтировали аппарат, опрокинули его и пытались дотолкать в сторону выхода. Всё это попало в объектив камер наблюдения. Охранники заметили попытку кражи и сообщили в полицию. Но приезда оперативников злоумышленники дожидаться не стали. Видимо, не смогли решить, что же делать с терминалом на улице.
— В течение нескольких часов один из злоумышленников был задержан. Им оказался 30-летний житель поселка Малая Топка. В настоящий момент оперативники ведут розыск второго злоумышленника, который является его подельником, — говорит сотрудник