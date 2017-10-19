Терминал для оплаты пытались похитить из кинотеатра в Иркутске

Хотя они проделали большую работу. Даже не постеснявшись посетителей, которые и стали очевидцами, двое мужчин демонтировали аппарат, опрокинули его и пытались дотолкать в сторону выхода. Всё это попало в объектив камер наблюдения. Охранники заметили попытку кражи и сообщили в полицию. Но приезда оперативников злоумышленники дожидаться не стали. Видимо, не смогли решить, что же делать с терминалом на улице.