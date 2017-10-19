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13:50 (мск), источник: Вести Иркутск

Терминал для оплаты пытались похитить из кинотеатра в Иркутске

В Иркутске из здания кинотеатра прямо в разгар рабочего дня пытались похитить… терминал для оплаты. Но реализовать свой план им не удалось.

Хотя они проделали большую работу. Даже не постеснявшись посетителей, которые и стали очевидцами, двое мужчин демонтировали аппарат, опрокинули его и пытались дотолкать в сторону выхода. Всё это попало в объектив камер наблюдения. Охранники заметили попытку кражи и сообщили в полицию. Но приезда оперативников злоумышленники дожидаться не стали. Видимо, не смогли решить, что же делать с терминалом на улице.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В течение нескольких часов один из злоумышленников был задержан. Им оказался 30-летний житель поселка Малая Топка. В настоящий момент оперативники ведут розыск второго злоумышленника, который является его подельником, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко.

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