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12:34 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Шевченко в помещении банка распылили перцовый газ, трое пострадали

В четверг, 19 октября, на ул. Шевченко в помещении банка распылили перцовый газ. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошёл в 9:50 на ул. Шевченко, 11а, в помещении «Трансстройбанка». Троих пострадавших доставили в больницу с отравлением перцовым газом. По словам источника, у них несерьёзные повреждения.

Как передаёт корреспондент Клопс.Ru, около здания находятся сотрудники ЧОП «Гарантия безопасности». На место приехала полиция. Подробности уточняются.

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