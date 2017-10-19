На ул. Шевченко в помещении банка распылили перцовый газ, трое пострадали
В четверг, 19 октября, на ул. Шевченко в помещении банка распылили перцовый газ. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
В четверг, 19 октября, на ул. Шевченко в помещении банка распылили перцовый газ. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Инцидент произошёл в 9:50 на ул. Шевченко, 11а, в помещении «Трансстройбанка». Троих пострадавших доставили в больницу с отравлением перцовым газом. По словам источника, у них несерьёзные повреждения.
Как передаёт корреспондент Клопс.Ru, около здания находятся сотрудники ЧОП «Гарантия безопасности». На место приехала полиция. Подробности уточняются.