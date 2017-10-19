В Самаре игорный клуб работал под видом букмекерской конторы

В Кировском районе Самары сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность игорного клуба, работавшего под видом букмекерской конторы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из помещения, где проводились азартные игры, сотрудники полиции изъяли 25 компьютеров, с помощью которых осуществлялся выход в интернет, и 30 тысяч рублей.