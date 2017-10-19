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13:36 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре игорный клуб работал под видом букмекерской конторы

Из помещения, где осуществлялась незаконная деятельность, полицейские изъяли 25 единиц компьютерного оборудования и крупную сумму денег.

В Кировском районе Самары сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность игорного клуба, работавшего под видом букмекерской конторы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из помещения, где проводились азартные игры, сотрудники полиции изъяли 25 компьютеров, с помощью которых осуществлялся выход в интернет, и 30 тысяч рублей.

По имеющимся у сотрудников полиции данным, нелегальную деятельность организовала 24-летняя местная жительница. В отношении молодой женщины СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» Уголовного кодекса Российской Федерации. С неё взята подписка о невыезде. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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