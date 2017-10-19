Пропавшую в Выборге школьницу ищут в Санкт-Петербурге
16-летнюю девочку Настю Тропину, которая накануне, 18 октября, перестала выходить на связь с родственниками, ищут не только в Выборге, но и в Петербурге.
16-летнюю девочку Настю Тропину, которая накануне, 18 октября, перестала выходить на связь с родственниками, ищут не только в Выборге, но и в Петербурге.
Как сообщил ivbg.ru источник в правоохранительных органах, в данный момент полиция занимается просмотром записей с камер видеонаблюдения, которыми оборудованы междугородние автобусы, а также вокзалы города. Таким образом отрабатывается реальная версия о том, что девочка могла уехать в
Кроме того, днём 19 октября информация о пропавшей школьнице распространилась за пределы городских сообществ Выборга и появилась в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».
Инициаторами публикации и расширения круга поисков стали волонтёры из поисковой организации «Лиза Алерт», которые подключились к поискам девочки еще накануне вечером.