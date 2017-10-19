Летевший из Новосибирска пассажирский лайнер экстренно сел в Тюмени

— Одной из пассажирок 1951 года рождения стало плохо. Самолет приземлился, медики подъехали, предварительно диагностировали сердечную недостаточность, — приводит информагентство слова начальника пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елены Епимаховой.

Женщина летела с мужем. Супруги не стали продолжать полет, оставшись в Тюмени. Самолет вылетел к месту назначения в 12:45 по местному времени. По данным уральских СМИ, речь идет о рейсе S7 3339 авиакомпании «Глобус», входящей в группу компаний S7 Airlines.