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14:11 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Летевший из Новосибирска пассажирский лайнер экстренно сел в Тюмени

В четверг в тюменском аэропорту «Рощину» совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Как сообщает «Интерфакс», причиной экстренной посадки самолета стало плохое самочувствие пассажирки.

— Одной из пассажирок 1951 года рождения стало плохо. Самолет приземлился, медики подъехали, предварительно диагностировали сердечную недостаточность, — приводит информагентство слова начальника пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елены Епимаховой.

Женщина летела с мужем. Супруги не стали продолжать полет, оставшись в Тюмени. Самолет вылетел к месту назначения в 12:45 по местному времени. По данным уральских СМИ, речь идет о рейсе S7 3339 авиакомпании «Глобус», входящей в группу компаний S7 Airlines.

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