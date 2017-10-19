Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Авария произошла в 15 часов 19 октября, пострадавших нет. Из-за сошедшего с рельсов трамвая движение этого вида транспорта в обе стороны временно остановлено. На место происшествия выехала ремонтная бригада, сообщает «АСТ-54».

Пользователи соцсетей, обожающие инциденты с трамваями, принялись соревноваться в остроумии. Одни предположили, что трамвай заскучал по зимнему дрифту, другие посчитали, что «трамвай устал и хочет быть распиленным на металл». Однако некоторые более серьезно настроенные пользователи отметили, что на том участке давно пора менять рельсы.

Ранее гендиректор предприятия по модернизации трамвайных вагонов Александр Евдокимов рассказал, что обновленные трамваи у Новосибирска есть, а вот путей, подходящих новым вагонам, нет — старые рельсы могут такой состав и не выдержать. «Вы прекрасно видите невооруженным взглядом, в каком состоянии находятся трамвайные пути на многих улицах города. Это и улица Мира, и улица Зыряновская, это особенно улица Учительская и Волочаевская», — заявил специалист.