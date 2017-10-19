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14:09 (мск), источник: VN.ru

Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

С неестественно вывернутым колесом застыл трамвай маршрута № 18 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Тяжелая машина заняла сразу две трамвайных полосы.

Авария произошла в 15 часов 19 октября, пострадавших нет. Из-за сошедшего с рельсов трамвая движение этого вида транспорта в обе стороны временно остановлено. На место происшествия выехала ремонтная бригада, сообщает «АСТ-54».

Пользователи соцсетей, обожающие инциденты с трамваями, принялись соревноваться в остроумии. Одни предположили, что трамвай заскучал по зимнему дрифту, другие посчитали, что «трамвай устал и хочет быть распиленным на металл». Однако некоторые более серьезно настроенные пользователи отметили, что на том участке давно пора менять рельсы.

Ранее гендиректор предприятия по модернизации трамвайных вагонов Александр Евдокимов рассказал, что обновленные трамваи у Новосибирска есть, а вот путей, подходящих новым вагонам, нет — старые рельсы могут такой состав и не выдержать. «Вы прекрасно видите невооруженным взглядом, в каком состоянии находятся трамвайные пути на многих улицах города. Это и улица Мира, и улица Зыряновская, это особенно улица Учительская и Волочаевская», — заявил специалист.

В июле в Новосибирске сошел с рельсов целый локомотив из-за сильного ливня, который намыл грязь на путях. В составе поезда находилось 12 вагонов с 298 пассажирами. К счастью, погибших и пострадавших в аварии не было.

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