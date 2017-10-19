Дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата ЗС НО
Уголовное дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом
Уголовное дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, в 2015 — 2017 годах подозреваемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, заключил более 20 договоров с гражданами об участии в долевом строительстве дома в Нижегородском районе. При этом его компания не получила разрешения на строительство.
На основании договоров дольщики платили от 2,25 млн до 9 млн рублей в кассу строительной фирмы. СК отмечает, что фигурант уголовного дела является действующим депутатом Заксобрания, но не уточняет, кто именно.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).