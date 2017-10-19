Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата ЗС НО

Уголовное дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 19 октября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2015 — 2017 годах подозреваемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, заключил более 20 договоров с гражданами об участии в долевом строительстве дома в Нижегородском районе. При этом его компания не получила разрешения на строительство.

На основании договоров дольщики платили от 2,25 млн до 9 млн рублей в кассу строительной фирмы. СК отмечает, что фигурант уголовного дела является действующим депутатом Заксобрания, но не уточняет, кто именно.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Яровая предложила ужесточить наказание для педофилов
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь