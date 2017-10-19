Дело о незаконном долевом строительстве возбуждено в отношении депутата ЗС НО

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2015 — 2017 годах подозреваемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, заключил более 20 договоров с гражданами об участии в долевом строительстве дома в Нижегородском районе. При этом его компания не получила разрешения на строительство.

На основании договоров дольщики платили от 2,25 млн до 9 млн рублей в кассу строительной фирмы. СК отмечает, что фигурант уголовного дела является действующим депутатом Заксобрания, но не уточняет, кто именно.