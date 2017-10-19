Свердловский облсуд оставил создателя «армии зомби» в колонии
На 13 лет.
На 13 лет.
Свердловский областной суд 13 октября 2017 года вынес апелляционное постановление по делу
Судья Елена Ростовцева рассмотрела апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего в ходе закрытого заседания. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.
Арсен Байрамбеков в 2003 и 2010 годах совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, в 2014 году он совершил четыре человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском. В СМИ появилась версия о том, что Байрамбеков таким образом создавал армию зомби.