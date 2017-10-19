Чишминскому стрелку вынесли приговор
Только что в Чишмах был оглашен приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматики малолетних детей.
Только что в Чишмах был оглашен приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматики малолетних детей.
Решением суда ему назначено три года условно в
Напомним, в июле 2017 года нетрезвый 48-летний житель села Сафарово устроил пальбу по маленьким детям. Три ребенка получили телесные повреждения. После задержания злоумышленника сотрудниками полиции, мужчина попытался сбежать, но был настигнут оперативным уполномоченным местного отдела полиции.
Однако, задержанный успел ударить правоохранителя кулаком по голове. Тогда в отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела — «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».