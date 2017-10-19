Чишминскому стрелку вынесли приговор

Источник: ГТРК Башкортостан

Решением суда ему назначено три года условно в колонии-поселении. В срок отбывания наказания также засчитываются дни, проведенные под стражей в СИЗО.

Напомним, в июле 2017 года нетрезвый 48-летний житель села Сафарово устроил пальбу по маленьким детям. Три ребенка получили телесные повреждения. После задержания злоумышленника сотрудниками полиции, мужчина попытался сбежать, но был настигнут оперативным уполномоченным местного отдела полиции.