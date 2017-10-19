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13:06 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге 18-летний студент пропал по пути в больницу

В Екатеринбурге в районе Семи ключей пропал 18-летний юноша Ришат Мухутдинов.

Как рассказала его бабушка Фарида Ветошкина, он ушел из дома № 46 в Рыбинском переулке в первой половине дня 11 октября, и с тех пор близкие его не видели.

Юноша пошел на капельницы в Психиатрическую больницу № 3, но в медучреждении в тот день не появлялся.

Фарида Ветошкина уточняет, что внук живет отдельно от нее — со своей матерью, отчимом и другой бабушкой. Женщина говорит, что юноша психически здоров, просто родственники забеспокоились, что он все время сидел в Сети и в какой-то момент пригрозил бросить учебу — он является студентом техникума «Автоматика» на улице Надеждинской.

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Мать убедила сына обратиться в диспансер, где ему назначили профилактические капельницы. Бабушка рассказывает, что у внука достаточно замкнутый характер. О каких-то значимых конфликтах в школе или дома ей не известно. Правда, в день пропажи, говорит Фарида Ветошкина, Ришат проспал, и мать за это на него немного накричала: «вышел — даже не поел».

Документов при себе у него не было, деньги у матери он тоже не брал. Зато он взял мобильный телефон, но дозвониться до него родственники не смогли — номер недоступен.

В полицию родственники обратились 12 октября. По мнению Фариды Ветошкиной, правоохранители ищут юношу недостаточно активно. Она хочет добиться, чтобы по факту пропажи Ришата возбудили уголовное дело. По ее словам, это позволит получить данные о возможном местонахождении юноши у сотового оператора — иначе они эту информацию не предоставляют.

Приметы Ришата: славянская внешность, светлые волосы, большие голубые глаза, широкий нос. Он худой, высокий — примерно 185 см — немного сутулится. Ушел в короткой серой куртке, темно-синих джинсах, черных ботинках. С собой взял черную сумку через плечо. Всех, кто располагает о нем какой-нибудь информацией, просят звонить по номерам: 8−922−61−76−922, 8−922−10−68−907, 8−982−713−01−20, 8−900−203−66−62.

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