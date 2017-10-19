В Екатеринбурге 18-летний студент пропал по пути в больницу
В Екатеринбурге в районе Семи ключей пропал 18-летний юноша Ришат Мухутдинов.
В Екатеринбурге в районе Семи ключей пропал 18-летний юноша Ришат Мухутдинов.
Как рассказала его бабушка Фарида Ветошкина, он ушел из дома № 46 в Рыбинском переулке в первой половине дня 11 октября, и с тех пор близкие его не видели.
Юноша пошел на капельницы в Психиатрическую больницу № 3, но в медучреждении в тот день не появлялся.
Фарида Ветошкина уточняет, что внук живет отдельно от нее — со своей матерью, отчимом и другой бабушкой. Женщина говорит, что юноша психически здоров, просто родственники забеспокоились, что он все время сидел в Сети и в
Мать убедила сына обратиться в диспансер, где ему назначили профилактические капельницы. Бабушка рассказывает, что у внука достаточно замкнутый характер. О
Документов при себе у него не было, деньги у матери он тоже не брал. Зато он взял мобильный телефон, но дозвониться до него родственники не смогли — номер недоступен.
В полицию родственники обратились 12 октября. По мнению Фариды Ветошкиной, правоохранители ищут юношу недостаточно активно. Она хочет добиться, чтобы по факту пропажи Ришата возбудили уголовное дело. По ее словам, это позволит получить данные о возможном местонахождении юноши у сотового оператора — иначе они эту информацию не предоставляют.
Приметы Ришата: славянская внешность, светлые волосы, большие голубые глаза, широкий нос. Он худой, высокий — примерно 185 см — немного сутулится. Ушел в короткой серой куртке,