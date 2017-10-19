Арт-объект возле Оперного театра рушится на головы прохожих
Заброшенный
Заброшенный
Заброшенный
— Художественное творение новосибирских флористов «Арка», принесшая победу своим мастерам на фестивале, давно рассохлась и разрушилась, но под ней до сих пор ежедневно проходят сотни горожан, — прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. — Это демонстрация настоящего безразличия и неуважения как к участникам фестиваля, так и к самим жителям и гостям сибирской столицы.
Антонов предположил, что через несколько дней, когда на конструкцию ляжет снег, а потом и лед, она будет представлять уже реальную опасность.
Не так давно общественники «Гражданского патруля» проверили сохранность 83 объектов культурного наследия и обнаружили, что многие из них покрыты граффити и наружной рекламой, а памятники деревянного зодчества заросли травой. Двенадцать исторических памятников Новосибирска и вовсе нуждаются в реставрации. Музей города Новосибирска, театр «Красный факел», Дом офицеров и здание женской гимназии им. Смирновой.
По результатам рейда в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области была направлена жалоба с требованием провести тщательную проверку по выявленным нарушениям, установить виновных лиц и привлечь их к ответственности.