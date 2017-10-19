Арт-объект возле Оперного театра рушится на головы прохожих

Заброшенный арт-объект «Арка» в сквере возле Театра оперы и балета рушится над головами прохожих. Фестиваль «Лэнд-арт Сибири» прошел в начале лета и был приурочен ко Дню города, который прошел 24 июня. С тех пор конструкции из веток давно потеряли свое эстетическое великолепие и стали осыпаться, однако муниципалитет так и не нашел времени распорядиться творениями мастеров.

— Художественное творение новосибирских флористов «Арка», принесшая победу своим мастерам на фестивале, давно рассохлась и разрушилась, но под ней до сих пор ежедневно проходят сотни горожан, — прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. — Это демонстрация настоящего безразличия и неуважения как к участникам фестиваля, так и к самим жителям и гостям сибирской столицы.

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Антонов предположил, что через несколько дней, когда на конструкцию ляжет снег, а потом и лед, она будет представлять уже реальную опасность.

Не так давно общественники «Гражданского патруля» проверили сохранность 83 объектов культурного наследия и обнаружили, что многие из них покрыты граффити и наружной рекламой, а памятники деревянного зодчества заросли травой. Двенадцать исторических памятников Новосибирска и вовсе нуждаются в реставрации. Музей города Новосибирска, театр «Красный факел», Дом офицеров и здание женской гимназии им. Смирновой.