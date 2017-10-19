В Багратионовском районе Volkswagen врезался в дерево, есть пострадавшие
В среду, 18 октября, в 7:25 автомобиль Volkswagen врезался в дерево. Об этом сообщает
В среду, 18 октября, в 7:25 автомобиль Volkswagen врезался в дерево. Об этом сообщает
ДТП случилось на 7-м км автодороги Луговое — Нивенское — Садовое — Богатово. 23-летняя девушка на правостороннем закруглении дороги превысила скорость и потеряла контроль над управлением машиной. Она выехала на встречную полосу, после чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель получила травмы. Её доставили в больницу.