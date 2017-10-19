В Багратионовском районе Volkswagen врезался в дерево, есть пострадавшие

ДТП случилось на 7-м км автодороги Луговое — Нивенское — Садовое — Богатово. 23-летняя девушка на правостороннем закруглении дороги превысила скорость и потеряла контроль над управлением машиной. Она выехала на встречную полосу, после чего автомобиль врезался в дерево.