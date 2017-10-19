В Воронеже за убийство частного детектива Виктора Кусова осудят его партнера по бизнесу

Источник: РИА "Воронеж"

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в офисе летом 2016 года. В убийстве обвинили партнера по бизнесу Кусова.

Подполковника милиции в отставке Виктора Кусова застрелили из пистолета Макарова 13 июня 2016 года. По версии следователей, утром мужчина встретился с коллегой по работе в собственном офисе на четвертом этаже здания торгового центра «Ярмарка» на улице Донбасской. По данным РИА «Воронеж», речь идет о партнере по бизнесу Кусова, совладельце ЧОП «Центр безопасности “Бумеранг”» 60-летнем Александре Гончарове.

Между мужчинами был затяжной конфликт с 2015 года из-за долей в совместном бизнесе. Виктор Кусов требовал аудиторской проверки частной охранной организации и добивался ее в Арбитражном суде. Мужчина владел 40% ЧОП Центр безопасности «Бумеранг», Александр Гончаров — 51%, третий участник бизнеса Юрий Третьяков — 9%. У Гончарова и Кусова часто возникали ссоры из-за долей в охранном предприятии. После очередного конфликта 13 июня 2016 года партнер по бизнесу выстрелил в Кусова из пистолета четыре раза и скрылся. Пули попали в грудь и живот, Виктор Кусов умер на месте. Сотрудников правоохранительных органов вызвал один из работников ЧОПа.

Подозреваемого задержали 14 июня. На время следствия суд отправил мужчину в СИЗО. Следователи возбудили дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).



— На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Объем уголовного дела составил 24 тома, допрошено более 80 свидетелей. Потерпевшей по делу признали дочь погибшего. Дело направлено в суд, — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

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