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13:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже за убийство частного детектива Виктора Кусова осудят его партнера по бизнесу

Дошло до суда громкое дело об убийстве частного детектива и владельца ЧОП «Центр безопасности “Бумеранг”» 61-летнего Виктора Кусова, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 19 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в офисе летом 2016 года. В убийстве обвинили партнера по бизнесу Кусова.

Подполковника милиции в отставке Виктора Кусова застрелили из пистолета Макарова 13 июня 2016 года. По версии следователей, утром мужчина встретился с коллегой по работе в собственном офисе на четвертом этаже здания торгового центра «Ярмарка» на улице Донбасской. По данным РИА «Воронеж», речь идет о партнере по бизнесу Кусова, совладельце ЧОП «Центр безопасности “Бумеранг”» 60-летнем Александре Гончарове.

Между мужчинами был затяжной конфликт с 2015 года из-за долей в совместном бизнесе. Виктор Кусов требовал аудиторской проверки частной охранной организации и добивался ее в Арбитражном суде. Мужчина владел 40% ЧОП Центр безопасности «Бумеранг», Александр Гончаров — 51%, третий участник бизнеса Юрий Третьяков — 9%. У Гончарова и Кусова часто возникали ссоры из-за долей в охранном предприятии. После очередного конфликта 13 июня 2016 года партнер по бизнесу выстрелил в Кусова из пистолета четыре раза и скрылся. Пули попали в грудь и живот, Виктор Кусов умер на месте. Сотрудников правоохранительных органов вызвал один из работников ЧОПа.

Подозреваемого задержали 14 июня. На время следствия суд отправил мужчину в СИЗО. Следователи возбудили дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

— На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Объем уголовного дела составил 24 тома, допрошено более 80 свидетелей. Потерпевшей по делу признали дочь погибшего. Дело направлено в суд, — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Контекст

Подполковник милиции Виктор Кусов в 90-х годах работал в Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) ГУ МВД по Воронежской области. Мужчина пережил четыре серьезных покушения. Кусова пытались подорвать в автомобиле, бросали в детектива гранату, стреляли в него. Во время самого серьезного покушения, организованного бандой Матроса в октябре 2002 года, в частного детектива стреляли из автомата Калашникова. Ему раздробило руку, пуля попала в грудь, но вышла, не задев жизненно важных органов. Позже покушение на Кусова стало одним из эпизодов в деле против банды. Двое организаторов — 43-летний Александр Бражников по кличке Матрос и 41-летний Александр Некрасов — получили пожизненные сроки за 11 убийств и покушений, 15 разбоев и 15 грабежей.

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