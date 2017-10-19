В Новосибирске задержали подозреваемых в телефонных мошенничествах

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники задержали группу лиц, которых подозревают в серии телефонных мошенничеств в разных регионах страны. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в преступлении в Маслянинском районе.

В преступную группу входили двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года. Они по телефону представлялись родственниками, рассказывали о ДТП и просили перечислить им деньги от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчины звонили жителям Перми, Ростовской области и Краснодарского края. И совершили 6 преступлений. Злоумышленники уже были судимы за кражи, угон, мошенничество и грабежи. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.