В Новосибирске задержали подозреваемых в телефонных мошенничествах
Жителей Перми, Ростовской области и Краснодарского края обманывали по телефону.
Жителей Перми, Ростовской области и Краснодарского края обманывали по телефону.
По данным
В преступную группу входили двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года. Они по телефону представлялись родственниками, рассказывали о ДТП и просили перечислить им деньги от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчины звонили жителям Перми, Ростовской области и Краснодарского края. И совершили 6 преступлений. Злоумышленники уже были судимы за кражи, угон, мошенничество и грабежи. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.