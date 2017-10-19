В Уфе на стройке за снесенным домом Кочкина произошел двойной инцидент

Как сообщили в «Службе спасения 112», скорую помощь вызвали к рабочему, на которого упал груз с кузова самосвала. Потерпевший получил травму. По прибытии на площадку машины скорой помощи на крышу спецавтомобиля упал предмет, разбивший стекло люка. Медработники не пострадали, оказали первую помощь и отвезли пострадавшего мужчину в больницу. Что именно упало на люк, не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проинформировали в «Службе 112».