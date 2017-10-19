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13:38 (мск), источник: Volga News

В Красноармейском районе съехал в карьер и погиб водитель самоходного шасси

В ночь с 17 на 18 октября в Красноармейском районе в ДТП погиб водитель самоходного шасси Т-16, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

50-летний житель Безенчукского района, не имевший водительских прав соответствующей категории, на Т-16 ехал по полевой дороге неподалеку от с. Воздвиженка. По предварительной версии полицейских, он не справился с управлением и съехал в карьер.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.

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