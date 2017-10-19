Дворник зарезал 20-летнюю екатеринбурженку

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный в квартире дома на улице Лучистой нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил «Уралинформбюро» и.о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов, преступление было совершено 17 октября 2017 года. Подозреваемый задержан в тот же день. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.