В Новосибирске столкнулись пять автомобилей на улице Петухова, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Все участники ехали в сторону площади Кирова. «Mercedes-Benz» начал тормозить, «Mitsubishi Dingo» ударил его сзади. Водитель «Hyundai Solaris» остановился перед аварией, за ним водитель «Toyota HiAce» успел среагировать и затормозил, но сзади его таранит «Nissan Avenir» и «Тойоту» отбрасывает на «Солярис».