Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
13:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске столкнулись пять автомобилей на улице Петухова

ДТП произошло днем октября напротив дома № 67, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске столкнулись пять автомобилей на улице Петухова, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Все участники ехали в сторону площади Кирова. «Mercedes-Benz» начал тормозить, «Mitsubishi Dingo» ударил его сзади. Водитель «Hyundai Solaris» остановился перед аварией, за ним водитель «Toyota HiAce» успел среагировать и затормозил, но сзади его таранит «Nissan Avenir» и «Тойоту» отбрасывает на «Солярис».

«“Солярису” повезло — до “Митсубиси” он не достал», — добавили аваркомы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь