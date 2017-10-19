В Новосибирске столкнулись пять автомобилей на улице Петухова
ДТП произошло днем октября напротив дома № 67, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло днем октября напротив дома № 67, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске столкнулись пять автомобилей на улице Петухова, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Все участники ехали в сторону площади Кирова. «Mercedes-Benz» начал тормозить, «Mitsubishi Dingo» ударил его сзади. Водитель «Hyundai Solaris» остановился перед аварией, за ним водитель «Toyota HiAce» успел среагировать и затормозил, но сзади его таранит «Nissan Avenir» и «Тойоту» отбрасывает на «Солярис».
«“Солярису” повезло — до “Митсубиси” он не достал», — добавили аваркомы.
В ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.