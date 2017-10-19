В Севастополе иномарка сбила на остановке двух человек

ДТП произошло утром на ул. Героев Севастополя. Водитель, не справившись с управлением, сбил 40-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, которые стояли на остановке «Малахов курган». Пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в больницу.