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17:19 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе иномарка сбила на остановке двух человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе 34-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia наехал на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

ДТП произошло утром на ул. Героев Севастополя. Водитель, не справившись с управлением, сбил 40-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, которые стояли на остановке «Малахов курган». Пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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