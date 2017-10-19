Суд оштрафовал хозяина душившей кур собаки на Бору Нижегородской области
Суд оштрафовал хозяина собаки, которая душила кур в г. Бор Нижегородской области. Об этом объединенная
Суд оштрафовал хозяина собаки, которая душила кур в г. Бор Нижегородской области. Об этом объединенная
Согласно информации, владелец охотничьей собаки содержал ее без привязи на территории, которая не была достаточно огорожена.
Мировой суд признал хозяина собаки виновным в создании опасности жизни, здоровью и имуществу других людей и наложил штраф в тысячу рублей. Однако хозяин собаки не согласился с решением суда и решил его обжаловать. Борский городской суд не согласился с его доводами. Постановление мирового судьи было оставлено без изменения.