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13:50 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поезда

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета ведет проверки по фактам гибели двух мужчин на железнодорожных путях в Свердловской области.

По предварительным данным, утром 18 октября в районе станции Арамиль погиб 56-летний мужчина, который, будучи пьяным, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Второй случай произошел ближе к полуночи на станции Ревда. Там мужчина попал под поезд Нижневартовск — Волгоград.

Машинист подавал сигналы и пытался затормозить, но избежать наезда не удалось. Следователи проводят проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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