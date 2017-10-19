В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поезда
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета ведет проверки по фактам гибели двух мужчин на железнодорожных путях в Свердловской области.
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета ведет проверки по фактам гибели двух мужчин на железнодорожных путях в Свердловской области.
По предварительным данным, утром 18 октября в районе станции Арамиль погиб 56-летний мужчина, который, будучи пьяным, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Второй случай произошел ближе к полуночи на станции Ревда. Там мужчина попал под поезд Нижневартовск — Волгоград.
Машинист подавал сигналы и пытался затормозить, но избежать наезда не удалось. Следователи проводят проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.