В Свердловской области двое мужчин погибли под колесами поезда

По предварительным данным, утром 18 октября в районе станции Арамиль погиб 56-летний мужчина, который, будучи пьяным, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Второй случай произошел ближе к полуночи на станции Ревда. Там мужчина попал под поезд Нижневартовск — Волгоград.