Пьяная автоледи сбила велосипедиста в Белореченском районе
23-летняя девушка умудрилась выехать на встречку.
23-летняя девушка умудрилась выехать на встречку.
Краснодар. 19 октября — Новая Кубань. Велосипедист остался жив. ДТП произошло в селе Великовечное 18 октября.
Барышня ехала за рулем автомобиля Geely MK. Она была пьяна. Девушка выехала на левую сторону дороги. В это время во встречном направлении двигался 37-летний велосипедист.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, что в результате столкновения мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.