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18:03 (мск), источник: Новая Кубань

Пьяная автоледи сбила велосипедиста в Белореченском районе

23-летняя девушка умудрилась выехать на встречку.

Краснодар. 19 октября — Новая Кубань. Велосипедист остался жив. ДТП произошло в селе Великовечное 18 октября.

Барышня ехала за рулем автомобиля Geely MK. Она была пьяна. Девушка выехала на левую сторону дороги. В это время во встречном направлении двигался 37-летний велосипедист.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, что в результате столкновения мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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