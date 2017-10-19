Более 20 лет россиянин путем обмана получал пенсии в двух странах

В ходе предварительного следствия установлено, что россиянин получал пенсию по выслуге лет на территории своего государства.
Приехав для проживания в Беларусь, действуя с целью противоправного завладения деньгами путем обмана должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения, подал заявление о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Беларуси.
В результате этого с 1993-го по 2014 год сумма незаконно начисленной и полученной мужчиной пенсии в Беларуси составила Br26,7 тыс., чем причинен ущерб государству.
Генеральной прокуратурой Беларуси в соответствии с Конвенцией государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года в Генеральную прокуратуру России направлено уголовное дело в отношении пенсионера, возбужденное по ч.4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере), для осуществления его преследования в государстве гражданской принадлежности.