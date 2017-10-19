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15:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе врачи «скорой» выехали на помощь строителю и едва не погибли сами

Инцидент случился сегодня около полудня на стройплощадке по адресу Аксакова, 81.

Об этом сообщает Служба спасения 112 города Уфы.

На стройке в результате падения груза с кузова авто рабочий получил травму. Для оказания помощи на место выехала «Скорая». По прибытии на крышу автомобиля «Скорой» упал неустановленный предмет, повредивший стекло люка. По предварительным данным, медицинские работники не пострадали. Рабочий был госпитализирован.

По предварительной информации, стройка осуществляется группой строительных компаний «ПСК-6», от руководства которой оперативный комментарий по произошедшему получить не удалось.

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