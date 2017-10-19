Бешенство диагностировали у лисы в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, лису обнаружил и убил в своем дворе житель села Екатериновка.

По итогам проведенных ветврачами исследований установлено, что животное болело бешенством.

В настоящее время в селе проводится внеплановая вакцинация против бешенства всех животных. Планируется ввести карантин.