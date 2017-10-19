Бешенство диагностировали у лисы в Матвеево-Курганском районе
С начала года в регионе зафиксировано 16 случаев заболевания среди животных.
С начала года в регионе зафиксировано 16 случаев заболевания среди животных.
Бешенство диагностировали у лисы в
Как сообщает
По итогам проведенных ветврачами исследований установлено, что животное болело бешенством.
В настоящее время в селе проводится внеплановая вакцинация против бешенства всех животных. Планируется ввести карантин.
Всего с начала года в Ростовской области 16 случаев заболевания животных бешенством.