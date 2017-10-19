В Казани будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве

68-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в конце мая 2016 года обвиняемый предложил родителям подзащитного помочь в решении вопроса о его условно-досрочном освобождении. Для этого он попросил 350 тысяч рублей, которые пообещал передать в качестве взятки сотрудникам судебных органов. Однако деньги он присвоил, а Зеленодольский суд отказал в удовлетворении ходатайства об УДО осужденного.

Кроме того, по версии следствия, в 2017 году адвокат получил от супруга своей подзащитной 200 тысяч рублей для передачи в качестве взятки судебным органам за назначение более мягкого наказания. Однако сразу после передачи денег его задержали.