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17:12 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве адвокат пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

68-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в конце мая 2016 года обвиняемый предложил родителям подзащитного помочь в решении вопроса о его условно-досрочном освобождении. Для этого он попросил 350 тысяч рублей, которые пообещал передать в качестве взятки сотрудникам судебных органов. Однако деньги он присвоил, а Зеленодольский суд отказал в удовлетворении ходатайства об УДО осужденного.

Кроме того, по версии следствия, в 2017 году адвокат получил от супруга своей подзащитной 200 тысяч рублей для передачи в качестве взятки судебным органам за назначение более мягкого наказания. Однако сразу после передачи денег его задержали.

Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в Кировский суд Казани.

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