В Казани будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве
Обвиняемый в мошенничестве адвокат пойдет под суд, сообщает
Обвиняемый в мошенничестве адвокат пойдет под суд, сообщает
68-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в конце мая 2016 года обвиняемый предложил родителям подзащитного помочь в решении вопроса о его
Кроме того, по версии следствия, в 2017 году адвокат получил от супруга своей подзащитной 200 тысяч рублей для передачи в качестве взятки судебным органам за назначение более мягкого наказания. Однако сразу после передачи денег его задержали.
Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в Кировский суд Казани.