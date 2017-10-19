​Молодой лихач на «Дэу» устроил ДТП на уральской трассе. Есть пострадавшие

По данным свердловского УГИБДД, ДТП случилось в 17:38 на 44-м километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган».

Водитель автомашины «Дэу Нексия» 1994 года рождения (опыт за рулем — четыре года) при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-2114, который вел мужчина 1960 года рождения с 18-летним водительским стажем, говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Дэу» сам себя и наказал — у него закрытая травма головы и сотрясение мозга. Досталось также пассажирам ВАЗа — женщине и мужчине. Оба получили ушиб груди, а мужчина еще и ушиб почек.