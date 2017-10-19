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14:58 (мск), источник: VN.ru

Голый сержант из Новосибирска замерз насмерть в Юрге

22-летний военнослужащий из Новосибирска, обнаруженный при смерти 17 сентября, скончался от общего переохлаждения организма, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области. Напомним, молодого человека нашли под открытым небом окровавленным и совершенно обнаженным.

По данным следствия, в крови погибшего был обнаружен алкоголь, соответствующий средней степени опьянения. Установлено, что накануне молодой человек распивал алкоголь в одном из кафе Юрги. Из заведения он ушел самостоятельно, конфликтов с кем-либо у него не было.

Следователи рассказали, что сержанта обнаружили живым, а его одежда лежала рядом. При этом весь он был в ссадинах и порезах, что придавало картине жуткий вид. Однако все раны были поверхностными и не могли помешать мужчине передвигаться на любое расстояние, подчеркнули в ведомстве.

Сыщики нашли фрагменты плоти погибшего на колючей проволоке у ограждения воинской части, находящейся в том же районе, но в другом месте. На одежде, по их словам, также присутствуют следы повреждений от колючей проволоки.

Ранее родственники погибшего настаивали на версии убийства. Сейчас они ознакомлены с результатами доследственной проверки, и, по словам представителей Следственного комитета, удовлетворены.

В январе 2016 года рядовой запаса в Шиловском гарнизоне под Новосибирском, не дождавшись команды, приступил к разборке закрепленного за ним пулемета Калашникова. Сняв оружие с предохранителя, он не убедился в отсутствии патрона в патроннике и нажал на спусковой крючок. В результате сослуживец рядового получил огнестрельное ранение, от которого скончался. Виновника приговорили к году лишения свободы.

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