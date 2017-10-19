Голый сержант из Новосибирска замерз насмерть в Юрге

По данным следствия, в крови погибшего был обнаружен алкоголь, соответствующий средней степени опьянения. Установлено, что накануне молодой человек распивал алкоголь в одном из кафе Юрги. Из заведения он ушел самостоятельно, конфликтов с кем-либо у него не было.

Следователи рассказали, что сержанта обнаружили живым, а его одежда лежала рядом. При этом весь он был в ссадинах и порезах, что придавало картине жуткий вид. Однако все раны были поверхностными и не могли помешать мужчине передвигаться на любое расстояние, подчеркнули в ведомстве.

Сыщики нашли фрагменты плоти погибшего на колючей проволоке у ограждения воинской части, находящейся в том же районе, но в другом месте. На одежде, по их словам, также присутствуют следы повреждений от колючей проволоки.

Ранее родственники погибшего настаивали на версии убийства. Сейчас они ознакомлены с результатами доследственной проверки, и, по словам представителей Следственного комитета, удовлетворены.