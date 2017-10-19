В Алматинском зоопарке во время урагана погибло животное
Голубой баран погиб в Алматинском зоопарке. На животное упала ветка дерева, оторвавшаяся
Голубой баран погиб в Алматинском зоопарке. На животное упала ветка дерева, оторвавшаяся
Об этом рассказал директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.
Директор зоопарка отметил, что инцидент произошел ночью, когда разбушевался ураган. В итоге погибло животное. Еркинбаев сообщил, что будет просить акимат Алматы и управление природопользования предоставить необходимую технику и специалистов для того, чтобы спилить ветхие деревья.
Обратился директор зоопарка и к тем, кто возмущается обрезкой деревьев. Он отметил, что сухие ветки опасны не только для зверей, но и для людей.
«Для тех, кто любит поскандалить на тему обрезки деревьев в Алматы, сообщаю: эти деревья старые и представляют опасность не только для животных, но и для посетителей! Все разрешительные документы получены», — написал Еркинбаев.