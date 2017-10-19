В Алматинском зоопарке во время урагана погибло животное

Источник: Nur.kz

Об этом рассказал директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.

Директор зоопарка отметил, что инцидент произошел ночью, когда разбушевался ураган. В итоге погибло животное. Еркинбаев сообщил, что будет просить акимат Алматы и управление природопользования предоставить необходимую технику и специалистов для того, чтобы спилить ветхие деревья.

Обратился директор зоопарка и к тем, кто возмущается обрезкой деревьев. Он отметил, что сухие ветки опасны не только для зверей, но и для людей.