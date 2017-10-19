Житель Свердловской области умер после избиения в отделе полиции, возбуждено уголовное дело

По его словам, дело возбуждено по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) и превышении полномочий с применением насилия с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Адвокат по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшей — сестры погибшего.

По данным следствия, с 27 по 30 сентября неустановленный сотрудник полиции избил Станислава Головко. 30 сентября с множественными травмами головы мужчину госпитализировали. 3 октября он скончался в больнице.

В главном управлении МВД РФ по Свердловской области заявили, что в отделе полиции мужчину проверяли на причастность к совершению кражи, а по факту смерти человека проводится служебная проверка.

Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области Денис Кельбиханов подтвердил агентству «Интерфакс-Урал», что дело возбуждено 8 октября по двум статьям УК РФ.

«В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, изымаются документы, исследуется доказательства. В настоящее время еще круг подозреваемых не определен, обвинение никому не предъявлено», — сказал собеседник агентства, уточнив, что по делу пока никто не задержан.

Д. Кельбиханов добавил, что скончавшийся мужчина был доставлен в больницу Нижнего Тагила из городского отдела полиции N17.

В свою очередь руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщи агентству, что по данному факту руководством ГУ МВД назначена служебная проверка.

«Изначально она проводилась районным подразделением МВД, где это ЧП и произошло, но в связи со значимостью начальник главка поручил детально и объективно во всем разобраться наиболее опытном сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности главка. Проверка еще не завершена, об ее итогах я обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, каковы бы результаты ни оказались», — сказал он.

По словам В. Горелых, в случае если вина сотрудников полиции будет доказана судом, непосредственные руководители подозреваемых будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в воспитательном процессе личного состава.