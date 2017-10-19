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15:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже суд оставил в СИЗО подозреваемого в махинациях на 12,5 млн рублей главу завода

Мужчина будет находиться под арестом до 28 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд оставил в СИЗО гендиректора и совладельца ООО «Завод растительных масел “Эртильский”» Салиха Конакова, который попал под следствие за мошенничество на 12,5 млн рублей. Ленинский райсуд отправил мужчину под стражу. Салих Конаков обжаловал это решение, но областной суд отказал ему на заседании в четверг, 19 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, предприятие незаконно получило 12,5 млн рублей при возмещении налога на добавленную стоимость за квартал 2014 года. Пока в деле только один эпизод. Силовики еще подсчитывают ущерб, причиненный преступлением. Правоохранители по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Салих Конаков проведет в СИЗО два месяца — до 28 ноября 2017 года. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Силовики возбудили еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении гендиректора завода растительных масел «Атлам» в Каменском районе Эльдара Этезова и совладельца предприятия Мухаммата Каракизова. Речь идет о присвоении 22,7 млн рублей.

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