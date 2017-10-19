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16:33 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске возбудили дело после гибели рабочих при обвале траншеи

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих при обвале траншеи во время земляных работ в Иркутске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, вечером 17 октября в районе дома № 14 по улице Захарова проводились земляные работы. В результате обвала грунта в траншею пострадал один человек и погибли двое рабочих.

«Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

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