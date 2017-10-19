В Иркутске возбудили дело после гибели рабочих при обвале траншеи

По версии следствия, вечером 17 октября в районе дома № 14 по улице Захарова проводились земляные работы. В результате обвала грунта в траншею пострадал один человек и погибли двое рабочих.

«Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.