В грязном питьевом пруду Нижнего Тагила нашли тело

«Погибший пропал месяц назад — 16 сентября. Он переплывал пруд на лодке, в которой помимо него находились еще три человека. Лодка перевернула, двое мужчин утонули. Тело одного нашли сразу, а тело второго только сейчас. По факту проводится проверка», — сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила регионального СУ СКР Вадим Белкин.