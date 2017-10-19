В Сеть попало видео теракта на заводе в Башкирии
В соцсеть попала видеозапись с камер наблюдения внутри Учалинского ГОКа, на которой зафиксирован момент, когда местный житель Азат Хидиятов устроил там теракт.
В соцсеть попала видеозапись с камер наблюдения внутри Учалинского ГОКа, на которой зафиксирован момент, когда местный житель Азат Хидиятов устроил там теракт.
Напомним, Азат Хидиятов и двое его единомышленников с января 2015 года исповедовали радикальную форму ислама. Они поддерживали связь с запрещенным в России «Исламским государством».
27 мая 2016 года Хидиятов, вооруженный пневматическим пистолетом и петардами, ворвался в здание, выстрелил в глаз охраннику и поджег один из кабинетов. Террориста обезвредили. По сообщениям очевидцев, во время задержания мужчина выкрикивал лозунги в поддержку Сирии.
Решением суда Хидиятов получил 18 лет колонии строгого режима, Хабибуллин и Джантаев — по 7 лет колонии строгого режима.