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15:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Сеть попало видео теракта на заводе в Башкирии

В соцсеть попала видеозапись с камер наблюдения внутри Учалинского ГОКа, на которой зафиксирован момент, когда местный житель Азат Хидиятов устроил там теракт.

Напомним, Азат Хидиятов и двое его единомышленников с января 2015 года исповедовали радикальную форму ислама. Они поддерживали связь с запрещенным в России «Исламским государством».

27 мая 2016 года Хидиятов, вооруженный пневматическим пистолетом и петардами, ворвался в здание, выстрелил в глаз охраннику и поджег один из кабинетов. Террориста обезвредили. По сообщениям очевидцев, во время задержания мужчина выкрикивал лозунги в поддержку Сирии.

Решением суда Хидиятов получил 18 лет колонии строгого режима, Хабибуллин и Джантаев — по 7 лет колонии строгого режима.

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